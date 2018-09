Eliaquim Teles de Miranda, 20 anos, residente na cidade de Águas Lindas, em Goiás, foi preso na madrugada deste sábado (22), por uma equipe da Guarda Municipal de Dourados, quando transportava dois revolveres e um quilo de maconha, em um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/Campo Grande.

Segundo informações do site Dourados News, a apreensão aconteceu na região central de Dourados e os objetos estavam no interior de uma caixa. As armas, a maconha e o acusado foram encaminhados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde Eliaquim foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.