Na tarde de sábado (12), um homem de 20 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), depois de ser abordado com uma moto furtada na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

Segundo a PRF, o condutor trafegava com uma motocicleta Honda/Fan com placas aparentes de Sonora/MS, no km 612 da rodovia quando foi abordado. Em checagem a equipe verificou que a moto estava adulterada e suas placas originais eram de Pedro Gomes-MS, com registro de roubo/furto no dia 06/07/2017.

O jovem que possui diversas passagens policiais, confessou a polícia que residia na cidade de Coxim e disse que pretendia entregar a motocicleta em Campo Grande.

A moto e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.