Na noite de quarta-feira (5), um jovem foi preso no início no Terminal Rodoviário de Dourados, por tráfico de drogas. Militares da Polícia Militar encontraram com ele uma mochila com 12 tabletes de maconha, pesando 11,5 quilos, que segundo o traficante, seriam vendidos por até R$ 2,5 mil o quilo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Junior Guilherme Martin, 23 anos, é morador de Presidente Prudente - SP e estava no ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a Três Lagoas.

Quando foi questionado, Junior confirmou que era dono da droga e que comprou na fronteira. Seu destino seria Brasilândia - MS e posteriormente a cidade onde reside, no interior paulista.

Nesses locais, segundo Junior, o valor do quilo da maconha varia entre R$ 1,5 mil e R$ 2,5 mil. Junior Guilherme foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e preso em flagrante pelo tráfico de drogas.

Durante fiscalização, os policiais encontraram a droga em posse de Junior, totalizando 11,5 quilos (Foto: Osvaldo Duarte)