Cinei Diego Jesus Nunes, 28 anos, foi preso após estuprar duas enteadas, uma de 8 e outra de 9 anos. O caso aconteceu no município de Coxim. O autor teria esperado a esposa sair de casa para abusar da enteada mais velha. Após o estupro, o jovem informou a mulher que iria pescar e dormiria no rio.

De acordo com o Edição MS, o caso aconteceu no último sábado (1°), após a mãe das meninas sair para levar o filho de três meses ao médico. No total, a mulher tem seis filhos e estava casada com Cinei há cinco anos.

A mulher saiu e pediu para que o suspeito cuidasse das crianças. No entanto, Cinei pediu para enteada de 8 anos ir à casa de uma tia, para pegar dinheiro. As outras quatro crianças ficaram no quarto da casa, nesse momento, o padrasto mandou os enteados saírem e ficar apenas a menina de 9 anos.

Em seguida fechou a porta do local, arrumou a cama e pediu para a enteada deitar já nua. “Ele ajeitou ela de bruço e deu início a penetração, tanto na vagina quanto no ânus da minha menina, que tem apenas 9 anos”, contou a mãe da vítima.

A mulher relatou que estranhou o fato da criança ter mandado mensagem para ela do celular do padrasto, isso porque o suspeito não deixa nem ela [esposa] mexer no aparelho. Após a mãe retornar do médico, foi informada que o marido havia saído para pescar e que dormiria no rio. Posteriormente, questionou a filha sobre a mensagem.

Ao conversar mãe, a menina contou com todos os detalhes sobre o estupro. A mulher denunciou o caso na Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) da região, e durante o depoimento, a filha de 8 anos também contou que o padrasto já havia feito sexo anal com ela.

As crianças foram submetidas a exames que confirmaram os estupros e estão sendo acompanhadas por psicólogos. O padrasto foi preso ainda no final de semana, após a denúncia.