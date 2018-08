Um rapaz de 28 anos – que não teve a identidade revelada –, foi preso pela equipe do 8° Batalhão de Polícia Militar após furtar combustível de usina local para vender. O caso aconteceu na última terça-feira (28), em Nova Andradina.

De acordo com o Nova News, os diretores da usina – que também não tiveram suas identidades reveladas – acionaram os policiais informando que o combustível da empresa havia sido furtado.

Ontem, colaboradores da empresa encontraram três galões, contendo cerca de 90 litros de óleo diesel, que estavam escondidos perto de um canavial da região.

Os policiais realizaram rondas pelo local e por volta das 19h, um carro apareceu e o motorista desceu e foi em direção aos galões. O suspeito estava com um celular e com uma lanterna nas mãos, quando começou a procurar as mercadorias pela vegetação.

Os militares avistaram o rapaz e o abordaram, contudo, nada ilícito foi encontrado com ele. Os policiais então realizaram a vistoria do veículo do suspeito, onde foram encontrados quatro galões vazios, com capacidade de 20 litros cada, além de uma mangueira.

Conforme o site de notícias, ao ser questionado sobre o motivo que o levou ao local, o homem disse comprava combustível de um caminhoneiro a R$ 1,80 o litro, e que revendia a mercadoria para um mercado da cidade por R$ 2,50.

Segundo o Nova News, o suspeito ainda confirmou que trabalha na usina como fiscal de plantio. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia local.