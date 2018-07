Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (23), por porte ilegal de arma, após efetuar disparos no Jardim Bom Viver, em Bonito.

Uma mulher identificada como Rayanne acionou ao Polícia Militar relatando que Hiago de Faria Ferreira estava realizando disparos para intimidar seu esposo Alex Porto, como qual teria uma desavença.

Os policiais se deslocaram até o endereço e após buscas na região, encontraram Hiago que negou as acusações. Mais tarde, o autor foi visto nas proximidades da casa de Rayanne, durante o patrulhamento de uma guarnição e ao ser revistado, policiais encontraram próximo de suas partes íntimas um revólver calibre 22 com quatro munições, com a numeração de fábrica raspada.

O autor foi conduzido ao hospital para exame de corpo de delito e posteriormente conduzido a uma cela da delegacia local.