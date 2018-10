Um jovem foi socorrido por uma equipe de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, na manhã de domingo (21) após ser espancado durante um assalto, em um terreno localizado na rua Cyríaco de Toledo, esquina com a João B. Motta, no bairro Nova Corumbá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Daniel Sousa Domingos, de 20 anos, no momento do atendimento dos bombeiros, estava desorientado, com vários hematomas no rosto e cabeça, corte de aproximadamente cinco centímetros na testa e se queixando de dores na região das costelas. Daniel recebeu o atendimento emergencial e foi removido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Guatós.

Domingos informou aos bombeiros que foi agredido a socos e chutes por um grupo de indivíduos que levaram a carteira dele. Ele disse ainda que caiu no terreno ao tentar fugir dos agressores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Daniel recebeu o atendimento na UPA e já foi liberado.