Bruno Silva, 22 anos, que foi executado a tiros por dois homens que estavam em uma moto, já teria participado de um assassinato. O caso ocorreu em 2014, quando o jovem ajudou a armar uma emboscada para matar Nelson Bento, em Três Lagoas.

De acordo com o JP News, na época, Bruno tinha 17 anos de idade e após o assassinato, foi encaminhado para a Unidade Educacional de Infratores (Unei), onde ficou internado.

No último domingo (19), Bruno estava passeando com sua bicicleta quando foi surpreendido por dois homens em uma moto, que efetuaram vários disparos de arma de fogo. O rapaz tentou fugir e se abrigar na casa de um morador, 18 anos, que também foi atingido por um tiro no ombro.

Após atingirem Bruno, os autores foram até ele e efetuaram mais disparos, para confirmar a morte. O socorro foi acionado e encaminhou a vítima para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região já sem vida.

Já o morador que foi atingido por um disparo no ombro foi levado para o Hospital Auxiliadora da cidade. Segundo o JP News, os investigadores da polícia apuram se Bruno havia se envolvido em uma briga com dois irmãos, um deles, Ronei Henrique Muniz Biscaia, 19 anos, que é suspeito pelo homicídio.

Ainda conforme as informações do site de notícias, testemunhas relataram que Bruno trabalhava como auxiliar de produção e morava com o pai, que realiza tratamentos médicos.