Uma jovem ainda não identificada, acabou baleada durante tentativa de assalto, no início da tarde desta segunda-feira (17), em Dourados. O caso aconteceu na avenida Guaicurus, em uma propriedade rural.

A polícia militar da Força Tática do 3° BPM, chegou no local e encontrou a vítima com uma perfuração no abdômen, ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da região, para ser melhor avaliada.

A vítima informou que o local já foi alvo dos bandidos, outras vezes. A equipe policial faz rondas na região, em busca dos envolvidos no crime.