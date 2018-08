No final da tarde de segunda-feira (13) um jovem perdeu a vida, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, vítima de um tiro acidental de escopeta, supostamente a arma de um segurança disparou acidentalmente e acabou atingindo o jovem na cabeça resultando em uma morte instantânea.

Segundo informações do site Porã News a vítima foi identificada como Cristhian Marciano Jara, 21 anos. O jovem estava em uma casa de serviços financeiros, denominada “Shop Expres”, onde o segurança Joel Aguero Cristaldo, 27 anos, acabou disparando contra o jovem durante uma brincadeira onde estava manuseado a escopeta.

De acordo com a impressa local a morte do jovem chocou a população que questionou a ação do guarda de segurança e os proprietários da empresa de segurança que não estariam dando as condições necessárias e o preparo aos guardas de segurança que realizam os seus trabalhos nos locais comerciais da cidade na fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul.