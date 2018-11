A vítima foi socorrida mas morreu ao dar entrada no hospital; os suspeitos não foram encontrados

Diogo Pessoa Nunes, 20 anos, foi morto com aproximadamente dez facadas durante uma briga generalizada na madrugada deste domingo (18), em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas informaram que os suspeitos do crime são conhecidos como “Dentinho”, “Palhacinho” e “Celsinho”. A briga entre o grupo teria começado por volta das 3h, no bairro Maria Leite.

Na confusão Diogo foi atingido, na cabeça, pescoço e tórax. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ferido ao Pronto Socorro a cidade, mas ele morreu ao dar entrada no hospital.

Nenhum suspeito foi encontrado e o caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.