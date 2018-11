Na noite deste domingo (4), Natalia de Mato Faria, 34 anos, morreu depois de bater sua moto contra um coqueiro. O acidente aconteceu por volta das 23h54, na Avenida Duque de Caxias, na rotatória da rua Jamil Nahas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela não teria visto a rotatória e bateu no meio-fio da via. Com o impacto, a vítima foi lançada junto com a motocicleta contra um coqueiro que tem no meio da rotatória, morrendo no local. Não há informações se ela estava usando capacete.