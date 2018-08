Na tarde de sexta-feira (17) um jovem paraguaio, que transitava pela BR-463 no sentido de Ponta Porã ao distrito paraguaio de Sanga Puitã, foi executado a tiros.

De acordo com informações do Porã News, o rapaz, identificado como Edison Eduardo Ortiz, 27 anos, foi alcançado por pistoleiros e executado com nove disparos de pistola 9mm.

Populares, que visualizaram o corpo na beira da estrada, alertaram a Policia Militar, que após constatar o caso comunicou aos investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Policia Técnica da Policia Civil de Ponta Porã. Após os procedimentos de rigor, o corpo de Edison foi encaminhado ao IML da cidade.

Segundo informações de policiais da fronteira, Edison tinha sido preso com 380 quilos de maconha, no bairro Virgem de Caacupé, em Pedro Juan Caballero. Ele também era acusado de assassinato em território paraguaio.

O homicídio poderia estar relacionado a um caso passional ou a vingança, mas a policia não descarta nenhuma hipótese que será averiguada pelos investigadores do SIG da Policia Civil.