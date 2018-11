Um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (4), deixou uma vítima fatal em Dourados. O motociclista Fabio Ávalo dos Santos, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após perder o controle e cair da moto que tomou emprestada do cunhado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o jovem trafegava sentido centro-bairro pela rua Ignacio de Matos Brandão, no Parque do Lago, próximo ao Estrela Porã, quando perdeu o controle numa curva, bateu num meio-fio, subiu na calçada, bateu numa pequena árvore, caiu e teve o corpo arremessado a alguns metros de distância da moto. O capacete rachou no meio. Segundo uma testemunha, o motoqueiro vinha em alta velocidade, e caiu sozinho não havendo nenhum outro veículo envolvido. A moto envolvida não era da vítima, e sim de um amigo emprestado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e Samu prestaram socorro a vítima, mas ele acabou não resistindo e morreu no local. Durante buscas no corpo de Fábio,foram encontrados três porções de cocaína e um pingete. Ele era casado e funcionário da empresa Seara Alimentos, de acordo com um parente que esteve no local.