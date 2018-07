Pedro Aparecido Rodrigues Inácio, 20 anos, que esfaqueou, Luiz Enedir de Oliveira Silva, 42 anos, - o pai da sua ex-namorada -, conseguiu a liberdade provisória na semana passada. O jovem estava preso desde o mês de março, após invadir a casa da ex- companheira e desferir golpes de faca na vítima, em Coxim.

De acordo com o Edição MS, depois de conseguir a liberdade, o rapaz mudou-se para o estado de São Paulo, para morar com seus familiares. O jovem era militar do Exército e vivia perseguindo a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos.

Conforme o site de notícias, por duas vezes, o autor invadiu a residência onde mora a família da vítima. Na segunda oportunidade, o jovem desferiu golpes de faca na cabeça Luiz Enedir, que para escapar do agressor, fingiu ter desmaiado.

Ao notar que a vítima estava desacordada, Pedro fugiu e em seguida foi preso. Apesar de ter conseguido a liberdade, o jovem terá que comparecer mensalmente em juízo e está proibido de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos, além de ter que manter distância mínima de 300 metros da vítima e de seus familiares.