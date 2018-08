Thais Errobidart da Silva, 19 anos, que matou e escondeu o corpo de Wanderley de Souza, 73 anos, dentro de freezer teve a prisão preventiva decretada. A decisão foi do juiz Giuliano Máximo Martins, da vara da infância e juventude do município de Aquidauana.

De acordo com o “O Pantaneiro”, o magistrado informou que as provas de materialidade são contundentes e justificam todas as decisões judiciais. O idoso estava desaparecido desde março e seu corpo foi encontrado no dia 1º julho, dentro de um freezer da casa onde ele morava.

Ainda no mês passado, a polícia realizou a simulação do ocorrido e Thais foi levada para o local do assassinato, onde mostrou como aconteceu a morte e como fez para esconder o corpo da vítima.