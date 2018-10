Uma jovem foi presa em flagrante transportando uma bolsa com vários pacotes de Shunk e maconha na rodoviária de Dourados. A Guarda Militar realizavam a ronda preventiva no saguão interno, quando a acusada, A.M.S, de 21 anos, teve atitudes suspeitas segurando uma bolsa, que ao ver a guarnição tentou evadir-se do local.

A equipe percebeu a ação e abordou a autora que apresentou muito nervosismo, relatando que estava vindo de Ponta Porã e iria para Goiânia. Diante das suspeitas, ao averiguar sua bagagem a equipe localizou nove pacotes de SKUNK embalados a vácuo pesaram 2,350 kg e 02 tabletes de maconha que pesaram 900 gramas.

A jovem relatou que foi contratada por um desconhecido em sua cidade natal Recife (PE), para buscar o entorpecente em Coronel Sapucaia e retornar até Recife, onde receberia R$ 3.000,00 pelo transporte.

Diante dos fatos recebeu voz de prisão sendo encaminhada ao DEPAC para os procedimentos legais.