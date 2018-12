Regiane Alves Medeiros Acunha, 22 anos, está desaparecida desde a última quinta-feira (13), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem saiu de casa, localizada no Bairro São Jorge da Lagoa, para ir fazer uma rescisão de contrato de uma empresa de telefonia onde trabalhava. Regiane saiu sem levar nenhum objeto pessoal e o celular está desligado.

A jovem é casada com Auro Cesar Melgarejo, 24 anos e tem dois filhos. O marido registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), do bairro Piratininga. Quem tiver alguma informação de Regiane, pode acionar a polícia através do telefone 190 ou pelo (67) 9 9199-8551.