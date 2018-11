Nesta sexta-feira (16), Eduardo Diego Sampaio Chacon, 27 anos, se jogou do nono andar do Hotel Deville Prime localizado na avenida Mato Grosso em Campo Grande. O jovem é natural de Pernambuco e, de acordo com o boletim de ocorrência, o motivo que o teria levado a tentar o suicídio seria não aceitar o término de um relacionamento.

Ainda segundo as informações, Eduardo estaria na cidade numa tentativa de reatar um relacionamento, porém a sua ex-namorada não estava na cidade. O jovem estava hospedado no nono andar do hotel, quando resolveu se jogar da janela caindo sobre a cobertura do hall de entrada. O Samu foi acionado e a vítima foi levada para Santa Casa de Campo Grande. Familiares da sua ex-namorada acompanharam o jovem ao hospital.

Por meio da assessoria de imprensa a rede também lamentou o ocorrido. “Informamos que o Hotel prestou socorro imediato ao hóspede e se coloca à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos do caso”, conclui.

Até o fechamento desta matéria não foi divulgado o estado de saúde do jovem. Os nomes dos familiares da ex-namorada não foram divulgados para preservar suas identidades.