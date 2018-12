Na madrugada desta quinta-feira (6), Jefferson Silva Costa Filho, 23 anos, tentou suicídio em uma praça no bairro Santa Fé, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local o jovem estava recebendo os primeiros atendimentos da equipe do Corpo de Bombeiros.

Os militares encontraram Jefferson pendurado em uma árvore, após atendimentos médicos foi encaminhado para a Santa Casa. Foi localizado em seu bolso a chave de uma moto marca Yamaha, sua carteira de habilitação e um bilhete pedindo para avisar a tia dele. Os policiais localizaram ao redor da praça a moto do jovem.

Os pertences de Jefferson foram encaminhados para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).