Na noite de sábado (25), dois rapazes morreram em confronto com a Força Tática, na Vila Bela, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, Anderson da Silva Barbosa, 24 anos, mais conhecido nas redes sociais como "Gauxo Oroch" e Julio Cesar de Lima Oliveira, 18 anos, mais conhecido como “Julinho”, chegaram a ser socorridos com vida, mas não resistiram. Eles foram encaminhados pelos policiais ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde acabaram morrendo em decorrência dos tiros.

Anderson e Julinho estavam em uma motocicleta e empreenderam fuga ao avistar a viatura da Força Tática. Em seguida, começaram a atirar contra os policiais.

Os militares revidaram e acabaram atingindo os dois, que acabaram caindo no momento em que Julio perdeu o controle da motocicleta. Tanto Julio como Anderson, estavam armados. Com um deles, a polícia ainda encontrou 10 pacotes pequenos de pasta base de cocaína.

“Julinho” possuía diversos mandados de busca e apreensão da época em que ainda era menor. Ele tinha passagens por furto, tráfico de drogas, direção perigosa e já havia disparado contra uma guarnição da Força Tática anteriormente.

As armas utilizadas pelos autores, um revólver calibre 22, com duas munições intactas e três deflagradas e uma garrucha dois canos com uma deflagrada, foram apreendidas.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Coxim.