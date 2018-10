O crime pode ter ligação com acerto de contas do crime organizado na fronteira

Elisa Aparecida Villagra Pimentel, 19 anos, e Raquel Chamorro, 16 anos, foram encontradas mortas na manhã desta quarta-feira (17) em um lixão de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

As vítimas foram encontradas por moradores, elas apresentavam perfurações de tiros e cortes pelo corpo. Os autores ainda tentaram atear fogo nos corpos.

De acordo com informações do site Porã News, o crime pode ter ligação com acerto de contas. Elisa e Raquel eram envolvidas com a criminalidade na fronteira. Elisa chegou a ser presa por envolvimento em roubo de uma caminhonete de um vereador de Dourados, em julho deste ano. As duas moravam juntas no Paraguai.

Agentes da Polícia Técnica e investigadores da Divisão de Homicídios realizaram procedimentos de rigor e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade.