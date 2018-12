O vereador Rodirlei Lisboa (PSB), o “Kito” de Miranda, foi preso em flagrante na semana passada, depois de agredir a mulher e a enteada e dirigir embriagado. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva, e conforme fontes da cidade, o parlamentar já está detido.

O caso

De acordo com informações policiais, mãe e filha procuraram a delegacia de polícia, depois de apanharem do parlamentar que apresentava sinais de embriaguez. O delegado de plantão se deslocou junto a um investigador rumo a casa do vereador, quando em dado momento encontraram o mesmo trafegando em uma das vias da cidade.

Foi dada a ordem de parada a Kito, que se negou e fugiu em alta velocidade. Ele parou na residência e adentrou trancando as portas.

Equipes da polícia militar e civil, adentraram no imóvel e encontraram o parlamentar escondido em um dos cômodos. Ainda segundo a polícia, o vereador estava com visíveis sinais de embriaguez e durante a vistoria no carro, uma garrafa de cerveja foi encontrada.

Kito recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia de polícia. Um boletim de ocorrência por embriaguez ao volante, lesão corporal e violência domestica, foi efetuado, além de desobediência.

A equipe do JD1 Notícias não conseguiu contato com a assessoria do parlamentar até o fechamento da matéria.