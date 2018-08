Na manhã desta quinta-feira (16) três pessoas foram presas acusadas de participação no assalto de um padre, de 36 anos, no jardim São Pedro, em Dourados. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (15), quando ele chegava em casa, na rua Adroaldo Pizzini.

De acordo com informações do Dourados News, o flagrante ocorreu na BR-463, região do Posto Capey, já em Ponta Porã. Os suspeitos estavam com o carro da vítima a caminho do Paraguai.

O veículo era conduzido por Tiago Lula Paiva Flores Garcia, que confessou o assalto. Ele estava acompanhado de Sandiomar Garcia Lima, de 20 anos e um adolescente, de 17 anos. Os dois não se pronunciaram pelo crime e disseram viajar ao Paraguai a convite de Tiago.

Todos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Dourados, que investiga o caso e a participação do trio no roubo.

O Crime

Na noite de quarta-feira, um padre de Dourados foi rendido por um ladrão o esperava armado do lado de dentro da casa.

Ele foi obrigada entrar no quarto, onde sofreu várias agressões, principalmente coronhadas na cabeça.

Em seguida, o criminoso fugiu levando dele relógio, aparelho de telefone celular e seu carro. O padre precisou de atendimento médico e foi levado ao Hospital Evangélico.