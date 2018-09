Na última quinta-feira (20) policiais da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) prenderam um homem que cometeu o furto de um Jeep avaliado em R$ 100 mil. A prisão aconteceu oito horas após o furto.

Segundo a assessoria da Derfurv o autor foi identificado como Luiz Saraiva Vieira Neto, 34 anos, e além do furto, ele irá responder por violação de domicílio, resistência e furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza.

De acordo com os investigadores o furto aconteceu por volta das 23 horas do dia anterior, o proprietário do veículo deixou o carro estacionado dentro da garagem de sua residência, no condomínio onde mora, e pela manhã, quando acordou percebeu que seu Jeep/Compass tinha sido furtado.

No início da tarde, a equipe de investigação recebeu uma ligação de um morador do bairro Flamboyan, dizendo que um indivíduo tinha rompido a tranca do portão de uma casa vizinha e adentrado na garagem com o veículo furtado e diante disso os investigadores foram até o local para constatar os fatos, sendo que no momento da prisão Neto abandonou o carro e saiu correndo a pé, mas foi alcançado pelos policiais, que o prenderam em flagrante.

Além do carro avaliado em R$ 100 mil, foi encontrado com Neto vários outros objetos furtados, como controle de portão de elevação, molho de chaves de outros veículos, jaleco, entre outros. Já o estepe do Jeep, o autor disse que trocou por droga.

O autor do furto possui várias passagens policiais por furto, furto qualificado, falsificação de documento e evasão de local de custódia legal.