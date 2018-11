Danilo Machado da Silva, de 30 anos, foi preso e se deu mal ao tentar furtar uma igreja da cidade de Itaporã. Ele tentou se esconder da polícia embaixo do altar, mas foi localizado pela equipe. O fato ocorreu por 3h40 da madrugada desta sexta-feira (2).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Danilo, vulgo “Bugão” foi avistado por testemunhas tentando arrombar a porta da capela da igreja, ele utilizou um pé de cabra e um pedaço de madeira e teve êxito em arrobar a janela do local.

A polícia militar foi acionada e rapidamente chegou na igreja, e ao realizar as verificações a equipe visualizou a desordem no local e logo encontrou o suspeito escondido embaixo do altar da igreja.

Ele que estava com várias medalhas religiosas acabou confessando que a intenção era furtar objetos de valor. Ele ainda estava com uma bicicleta e uma mochila preta contendo narguilé, duas extensões, uma serra elétrica e um par de tênis.

Indagado sobre os pertences Danilo confessor serem todos oriundos de furto, mas não se recordava de onde subtraiu os objetos. Diante dos fatos, o suspeito foi preso ei encaminhado à Delegacia de Polícia Civil onde ficou à disposição da Justiça.