Na noite desta segunda-feira(5), uma família foi rendida por três homens armados na vila Santo Eugênio, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os três suspeitos pularam o muro e entraram pela porta e renderam Pedro Jose de Andrade, de 52 anos, sua esposa, Paula de Souza Machado, de 53 anos e sua filha Juliani Machado de Andrade, de 23 anos.

Os bandidos mandaram que as vítimas deitassem no chão e faziam ameaçam. Um dos suspeitos, acertou uma coronhada na cabeça de Pedro. Em seguida, entraram no veículo da família, porém, não conseguiram ligar o carro e saíram correndo levando os celulares das três vítimas.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, como roubo majorado pelo concurso de pessoas, com violência e exercido com o uso de arma de fogo.