A Polícia Civil prendeu na tarde de segunda-feira (26) cinco criminosos, dentre eles um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e líder do tráfico de drogas. As prisões ocorreram em Chapadão do Sul, cidade localizada na região Norte do Estado, onde o traficante pretendia expandir a atuação da organização criminosa.

Aldinei Araujo Bezerra, conhecido como “Ney”, acumula diversas passagens por tráfico de drogas, e era também um dos executores de “tribunais do crime” da facção e até teria ameaçado testemunhas de seus crimes na cidade.

Segundo o Dourados News, também foram presos João Vitor Alves de Souza, o “Cid” - que havia saído a apenas três dias da penitenciária -, Simone Lopes Miranda, Gabriela Bernardi e Juseli Jordani Costa da Silva. Todos os suspeitos estavam em um veículo e tentaram fugir da abordagem policial dos investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Houve perseguição pelo centro da cidade e tiros de advertência, até que o condutor bateu em um carro estacionado. Com a força do impacto o veículo saiu da via e só parou em um terreno baldio.

Autuados em flagrante os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, coação de testemunha e organização criminosa.

As prisões foram resultado de três meses de investigação da operação Tersus (limpeza em latim) do SIG da Polícia Civil de Chapadão do Sul. Os investigadores também apreenderam mais de 10 quilos de maconha, porções de crack e de cocaína, balanças de precisão e grande quantia em dinheiro.