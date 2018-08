Uma lotérica foi furtada na madrugada dentre segunda-feira (6) e esta terça-feira (7), no município de Vicentina.

De acordo com o site Dourados News, os bandidos arrombaram as janelas do fundo e conseguiram levar o dinheiro do cofre. A quantia furtada não foi divulgada.

As câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos, porém o alarme não disparou. A Polícia Civil investiga o caso, para identificar os autores do furto.