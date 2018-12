O lutador James Raphael Rosa, 35 anos, foi acusado de ter agredido o pai de 71 anos, na noite de segunda-feira (3) ao chegar à residência no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O idoso compareceu na Delegacia de Polícia, onde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal (violência doméstica) e contou que o filho seria usuário de drogas e que por volta das 22h15 chegou no imóvel e sem motivos aparentes começou a quebrar as louças da cozinha.

A vítima teria questionado a ação do filho, momento em que o mesmo teria partido para cima do idoso, agredindo-o e machucando o braço direito. Na ocorrência a vítima disse que o filho é praticante de artes marciais.

Versão do lutador

James compareceu na delegacia por volta das 11h desta terça-feira (4) e negou as agressões. Ele disse que houve um desentendimento entre os dois sobre o preparo de uma comida durante o jantar. O lutador ainda contou que o pai é alcoólatra e sempre causa desentendimentos no ambiente familiar tendo feito ameaças inclusive com o uso de facas.