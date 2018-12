Conforme testemunhas o animal morreu ao encostar em fios de alta tensão do poste

Nesta quinta-feira (13), um macaco-prego foi encontrado eletrocutado na Vila Nasser, na capital. Conforme testemunhas o animal morreu ao encostar em fios de alta tensão do poste. A Energisa – concessionária que administra a distribuição de energia elétrica na maior parte do estado –, foi acionada e ajudou na retirada, sendo entregue em seguida para a Polícia Militar Ambiental (PMA). Os fios no local são de 13 mil volts.

"Nós solicitamos o apoio, porque envolvia alta tensão e é perigoso. Ele foi levado para o projeto Florestinha, onde atendemos 16.662 crianças, em 13 municípios de Mato Grosso do Sul este ano. Agora, a intenção é taxidermizar [empalhar] e usar na educação ambiental", afirmou o tenente-coronel Ednilson Queiroz ao G1.

Conforme testemunhas, o macaco estava solitário há cerca de quatro dias. "Nós orientamos que, se o animal sair de uma vegetação próxima, como foi o caso dele, é interessante evitar mexer, se aproximar para tirar foto, já que ele geralmente retorna ao seu habitat. Em Campo Grande, temos muita vegetação com preservação de fauna e, uma hora ou outra, este conflito pode acontecer. Temos de aprender a conviver", finalizou.