Jessica Leite Ribeiro, 21 anos, confessou durante as oitivas na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, que pisou no enteado, Rodrigo Moura Santos de um ano, durante momento de raiva. O caso aconteceu na quinta-feira (16), deste mês, após a suspeita chamar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dizendo que a vítima estava passando mal. Contudo, quando o socorro chegou à criança já estava sem vida.

De acordo com a rádio FM 94, Jessica disse que pisou na criança porque estava com raiva, porém, não tinha a intenção de matar o enteado.

A mulher contou que estava muito estressada porque é nova e tinha que cuidar de duas crianças que são filhos do marido Joel Rodrigo Avalo Santos, 25 anos. Conforme a rádio, no dia, o menino estava chorando por conta de prisão de ventre e ressecamento.

O delegado responsável pelas investigações do caso, Francis T. Freire, divulgou uma nota a respeito do caso. No texto, ele informa que Jessica afirmou que estava com raiva porque a vítima não parava de chorar e também estava com outros problemas pessoais.

Na nota o delegado afirma. “A autora disse que utilizou as mãos e os joelhos para apertar com força o abdômen do bebê, tendo também pisado nas costelas de Rodrigo”.

“Ao fim das investigações, a autoridade policial indicou Joel pelos crimes de maus-tratos, e Jessica pelos crimes de maus-tratos e homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima)”, encerra a nota do delegado.

Confira a nota: