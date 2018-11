Maiana Barbosa de Oliveira, 20 e a filha de um mês, identificada como Dandara, foram assassinadas na manhã desta segunda-feira (26) em Dourados.

Segundo o site Dourados News, o suspeito do crime é o marido da mulher, pai da bebê, que está foragido.

O fato ocorreu no cruzamento das ruas Humaitá com a Bela Vista, região do Jardim Água Boa.

A polícia está no local e outras informações a qualquer momento.