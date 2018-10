Na terça-feira (30), o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas desarticulou um esquema de venda de drogas no residencial Orestinho. Mãe e filho foram presos pela venda de "kit’s" contendo cerveja e droga para moradores da região.

De acordo com a Rádio Caçula, o esquema foi descoberto após denúncias de que a mulher, de 37 anos, utilizava um comércio de fachada para vender drogas. A mulher junto com o filho de 15 anos justificava a grande movimentação no apartamento falando que vendia cerveja para diversos clientes. Os usuários comprava a droga e uma latinha de cerveja no local.

Os investigadores abordaram a suspeita, realizaram buscas no imóvel e apreenderam aproximadamente 10 quilos de maconha e crack. O adolescente, conhecido como “Da Leste”, tem diversas passagens pela policia por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, a mulher foi presa por tráfico de drogas e aliciação de menor, o adolescente ouvido e liberado conforme é determinado pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).