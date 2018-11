Na noite deste domingo (4), Luiz Roberto Pereira dos Santos, 26 anos, foi encontrado morto em seu quarto com os pés e mãos amarrados pela mãe, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um vizinho teria ouvido gritos do jovem que dizia "nos somos parentes porque está fazendo isso" e pedidos de socorro antes do crime acontecer.

O crime aconteceu por volta das 21h quando a mãe de Luiz chegou no apartamento onde morava com o filho e ao entrar no quarto do rapaz o encontrou morto, com os pés e mãos amarrados e a boca amordaçada.

A polícia foi chamada, e uma outra moradora do prédio, que mora em frente ao apartamento da vítima, disse que na manhã de domingo viu quando quatro homens entraram no imóvel.

O apartamento assim como o quarto onde estava Luiz foi revirado pelos possíveis autores do crime. Não há informações de suspeitos e o caso foi registrado como homicídio simples.