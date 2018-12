O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 10,7 toneladas de maconha durante fiscalização em Nova Andradina. É a maior apreensão de drogas em 2018. O entorpecente estava sendo transportado em uma carreta. Três pessoas foram presas.

De acordo com informações da polícia, o fato ocorreu na noite de sábado (22), enquanto a equipe do DOF fiscalizava na MS-134 próximo ao distrito de Casa Verde, no município de Nova Andradina. Juscelino Gomes da Silva, 44 anos, que seguia em uma carreta Mercedes Benz, carregada com milho, foi abordado e demonstrou nervosismo. Após uma conversa com os policiais, ele acabou confessando que sob a carga de milho, transportava diversos fardos de maconha.

Ele iria ganhar R$ 60 mil, para levar a droga até a cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo e o batedor ganharia R$ 15 mil.

Além do motorista da carreta, também forem presos, Djonatan Augustinho Fulioto Rodrigues Pimentel, morador em Ponta Porã, motorista de uma pick-up VW/Saveiro de cor branca, de propriedade de Gabriela Carpes, 22 anos, também residente em Ponta Porã, que também estava no veículo, que fazia o trabalho de batedor.

Os três envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados e autuados em flagrante por tráfico de drogas.