Os números foram fornecidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul

De acordo com os números fornecidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul revelou que mais de 40 casos de estupros são registrados por mês em Campo Grande, o que dá uma média de mais de um crime por dia.

Conforme o divulgado, entre os dias 1º de janeiro ao dia 1º de novembro de 2018, a polícia registrou 451 casos de estupro na capital. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados nove crimes a mais. O mês de setembro foi o mais violento, com um total de 57 casos registrados.

Em todo o Mato Grosso do Sul, a Sejusp registrou queda neste tipo de crime em 2018. Nos primeiros 10 meses deste ano, a secretaria contabilizou 1427 casos de estupro. No mesmo período do ano passado, foram registrados 36 casos a mais.

Casos

Em um desses casos, no último domingo (11), um caminhoneiro foi preso após estuprar uma adolescente de 17 anos em Paraíso das Águas, cidade distante a 282 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ter um dente quebrado pelo autor. Este é apenas um exemplo dos registros diários.