A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta a Polícia Civil, apreendeu nesta segunda-feira, 19 de novembro, mais de um tonelada de maconha e recuperou um veículo roubado, na BR-158 no perímetro urbano de Paranaíba, interior de Mato Grosso do Sul.

A equipe PRF realizou um deslocamento com apoio da Polícia Civil até o estacionamento de um hotel, onde uma caminhonete Ford Ranger, com placas aparentes de Campo Grande, foi fiscalizada.

Próximo ao veículo, um homem de 22 anos e sua companheira de 24 apresentaram nervosismo com a presença da polícia e resposta contraditórias acerca dos motivos pelos quais estariam hospedados no local. Em vistoria, foi encontrada em posse da mulher a chave do automóvel.

Em verificação veicular, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha, que, após pesagem, totalizou 1.077 kg da droga. Também foram encontrados 50 aparelhos celulares e outras duas placas falsas.

Em vistoria aos sinais de identificação, foi observado que as placas eram falsas, o carro era emplacado em Limeira, interior de São Paulo e possuía registro de roubo.

O homem declarou que levaria a droga até Uberaba, no estado de Minas Gerais e não deu mais informações sobre o transporte do ilícito. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Paranaíba.