Agentes da Delegacia Especializada de Ordem Pública e Social (Deops), fecharam a “Mansão da Dani”, na noite de terça-feira (7) e prenderam a proprietária do estabelecimento, Miridiana Fátima Inácio Menezes, a Dani.

De acordo com o registro policial, após a denúncia de moradores do Jardim Itanhangá de que no local funcionava uma casa de prostituição, a equipe da Deops, comandada pelo delegado Paulo Henrique Sá, realizou vistoria no local e constatou a veracidade do fato.

Ainda de acordo com o registro, foi encontrado “vasto material comprobatório” que confirmaram as denúncias. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para “Dani”. Um cliente e algumas garotas de programa foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

Denúncia

A denúncia na qual o JD1 Notícias teve acesso, foi feita por vizinhos que estranharam o movimento constante de pessoas na residência localizada na rua José Mariano. Segundo o inquérito instaurado no Ministério Público, o local tinha alvará temporário para o funcionamento de uma clínica de estética.

Ainda segundo a denúncia, a região onde o estabelecimento estava instalado “é residencial e habitada exclusivamente por famílias”. Os moradores cobraram providências urgentes do MP, para o fechamento do local.