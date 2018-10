Imagens do circuito de segurança da Chaçaria Brasil, localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande, registraram o momento em que Marcel Costa Hernandes Colombo, 31 anos, também conhecido como o "Playboy da Mansão" foi morto. O crime ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira (18).

No vídeo, é possível ver o suspeito se aproximando de capacete e atirando várias vezes contra a vítima pelas costas, que sequer teve chance de reação e morreu no local. Durante o ocorrido, dois rapazes que estavam à mesa correm assustados. Um deles, identificado como Tiago do Nascimento Bento, 18 anos, é atingido, mas sem gravidade. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito chegou ao local de moto, estacionou atrás do carro de Marcel e foi na direção dele. Após a execução, o homem fugiu sentido rua José Maria e, até o momento, não foi identificado. O caso é investigado como homicídio qualificado por emboscada e tentativa de homicídio.

Histórico

Na Justiça, Marcel tem pelo menos dois processos, um de execução de dívida e outro por quebra de contrato. Também em seu histórico havia várias passagens pela polícia, a maioria por ameaça e violência. Em 2016, protagonizou um caso de desacato policial e ficou famoso depois de ter vídeo íntimo vazado na internet. No site do Tribunal de Justiça do estado consta que, em 2014, Marcel foi processado por quebra de contrato firmado em 2012.

Na casa de Marcel foi apreendida uma pistola calibre 6.35 mm sem registro, diversos frascos de perfume de origem estrangeira, roupas de países da América Latina, como o Peru, soco inglês, remédios anabolizantes sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e R$ 2,2 mil em notas falsas. Os produtos apreendidos embasaram a prisão em flagrante do suspeito.

Confira o vídeo abaixo: