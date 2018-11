Thereza Cristina Leite Ferraz, 38 anos, foi encontrada sem vida pelo marido na noite de quarta-feira (28), na residência localizada na rua 14 de julho, centro. Ela estava ao lado da filha, de cinco anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da vítima, de 38 anos, havia saído de casa por volta das 19h e ao retornar por volta das 21h30 encontrou a porta do quarto fechada, e imaginou que a esposa estivesse dormindo junto com a filha do casal.

Ele preparou algo para comer e assistiu TV e ao ir até o quarto percebeu o pé da mulher fora da cama. Ao encostar na vítima, ela não respondeu, e ao chegar perto do rosto de Thereza, verificou que a mesma aparentava estar morta. O marido ascendeu a luz e verificou que a vítima não respirava, onde tentou fazer massagem cardíaca.

Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros que compareceram ao local e fizeram os procedimentos de praxe, mas não obtiveram sucesso, constatando a morte.

A filha do casal estava dormindo na mesma cama da vítima, e estava consciente, calma e comunicativa. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.