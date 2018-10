Eles haviam discutido via aplicativo de mensagens momentos antes

Dayenne Souza Bastos, 28 anos, foi encontrada morta pelo marido, de 50 anos, por volta das 3h da madrugada deste domingo (28), em Três Lagoas. A vítima tinha discutido com o esposo via mensagem de celular na noite de sábado (27).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal que estava em processo de separação discutiram, e por volta das 20h de sábado o esposo da vítima saiu para trabalhar em um evento que ocorria na cidade.

O casal chegou a brigar via whatsapp e o marido afirmou que ao retornar para a residência os dois decidiriam sobre a vida conjugal. A vítima teria reclamado de falta de ar e dores na região do tórax.

Ao chegar a casa, o segurança se deparou com a mulher caída de bruços na cama e com uma "espuma" na boca. Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local e constatou a morte.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica compareceram no imóvel e as causas da morte devem ser investigadas. Não havia sinais de violência no corpo e o fato foi registrado como morte a esclarecer.