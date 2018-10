O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, tomou um posicionamento a respeito da eleição para presidente, mesmo após o MDB ter decidido ficar neutro no segundo turno da disputa presidencial. Marun afirmou que tem recomendado votos em Jair Bolsonaro, do PSL. Em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o ministro relatou "existe uma maior proximidade ou uma menor distância entre nossos pensamentos e com a pauta do nosso governo".

"Ele defende a valorização da família, o combate duro à violência, votou pelo impeachment como eu, pela redução da maioridade penal", ressaltou o ministro.

Carlos Marun disse que não tem nenhum cargo em um possível governo do PSL, e não fará campanha por Bolsonaro. "Não vou fazer campanha, não pleiteio espaço, mas recomendo aos amigos que me perguntam", encerrou.

Desde que ficou decidido o segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, auxiliares de Temer defendiam a neutralidade do MDB e principalmente do governo.