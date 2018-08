O juiz titular da 2ª Vara do Juri, Aluízio Pereira, indeferiu o pedido de desmembramento do julgamento de Antônio Benites Cristaldo e José Moreira Freires, acusados do assassinato do delegado Paulo Magalhães, em 2013.

O pedido se deu após a desistência da advogada de defesa de Antônio, no dia 27 de julho de 2018. Com a desistência, o advogado Edgard de Souza Gomes assumiu o caso e, na sexta-feira (10), entrou com pedido de desmembramento para que o julgamento de Antônio fosse adiado argumentando que precisava de tempo hábil para estudar o processo.

O pedido foi negado na tarde desta segunda-feira (13). Em sua decisão, o magistrado considerou que houve tempo suficiente para que o novo advogado estudasse o processo. “Considerando a data que foi intimado para constituir advogado, dia 5/8/2018, e a data do júri, dia 15/8/2018, demonstra tempo suficiente para estudo, sobretudo se lembrar que deveria ter contratado um advogado desde a data da renúncia da advogada supracitada, ou seja, no dia 27/7/2018”, argumentou o juiz ao salientar que é a quarta vez que se agenda o julgamento de ambos acusados.

Em entrevista ao JD1 Notícias na semana passada, o juiz Aluízio Pereira, já havia previsto o pedido de adiamento do julgamento de Antônio. O julgamento de Antônio e José está mantido para a próxima quarta-feira (15).