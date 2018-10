Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na nesta manhã (30), um veículo Fiat Strada de cor cinza, com placas falsas e carregado com 710 quilos de maconha.

Segundo o Dourados News, a apreensão ocorreu por volta das 06h30 durante uma abordagem durante fiscalização na rodovia MS-156. O condutor não obedeceu à ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, o homem abandonou o veículo e conseguiu fugir para a mata às margens da rodovia, não sendo localizado.

Durante a checagem da placa e numeração do chassi e motor, os policiais descobriram um registro de furto na cidade de Naviraí. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos legais. A droga e o carro foram apreendidos.