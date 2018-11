Autora teria tentado fugir do local após golpear a vítima, mas foi impedida por policiais

Na manhã desta quinta-feira (8), uma mulher de 31 anos foi assassinada com um golpe de faca, logo após uma discussão com outra mulher, na cidade de Anastácio.

O caso aconteceu na rua Projetada, no bairro Jardim Tarumã, por volta das 9h20, quando Ana Paula de Azevedo, foi atacada e levou uma facada no lado esquerdo do pescoço.

A vítima era conhecida como “Paulinha” e segundo informações teria pedido R$ 50 para um conhecido para comprar bebidas alcoólicas. Diante da recusa do homem ela teria ficado com raiva, no momento em que uma moradora da região a teria chamado de “drogada e bêbada”.

"Paulinha" teria entrado na casa da mulher tentando agredi-la, então uma vizinha, de 18 anos, interveio e de posse de uma faca, acabou acertando um golpe no pescoço da vítima.

Depois da facada, a vítima acabou caiu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou "Paulinha" já estaca sem vida.

A autora teria tentado fugir após golpear a vítima, mas a polícia foi acionada e conseguiu prende-la. A jovem foi encaminhada para a delegacia de Anastácio.