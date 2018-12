Gabriela deu entrada na Santa Casa ontem, com infecção e febre alta

Gabriela Ximenes Souza, 10 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (6), exatamente uma semana depois de ser espancada por duas colegas na Escola Lino Villachá, no Bairro Nova Lima.

De acordo com informações da assessoria da Santa Casa, a menina deu entrada na quarta-feira (6), com dor na região lombar e febre alta, a menina foi avaliada, fez exames e foi diagnosticada com artrite séptica de quadril, que se trata de uma infecção. O estado de saúde dela era considerado grave e, segundo a assessoria, de ontem pra hoje, Gabriela teve diversas paradas cardiorrespiratórias e uma última, às 6h desta manhã, na qual não resistiu e veio a óbito.

Assessoria explicou que, na quinta-feira (29), dia em que a menina foi espancada, ela deu entrada no hospital fez diversos exames, mas não evidenciou lesões graves e não teve necessidade de internação. Gabriela foi liberada na sexta-feira (30), com prescrições médicas.

A redação entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais informações a respeito do caso, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno.