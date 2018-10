Elas não informaram o motivo do sumiço, mas a polícia investigará o caso

Na tarde de ontem foi localizada as três meninas que estavam desaparecidas desde a tarde de quinta-feira (4), policiais Civis da Delegacia de Nova de Alvorada do Sul acabaram localizando as adolescentes.

As meninas uma de 16 anos, e duas irmãs de 15 e 10 anos, foram avistadas no bairro Maria de Loudes, foi quando os investigadores acabaram indo até o local, e acabaram avistando as três embaixo de uma árvore.

Elas quando viram os policiais, acabaram tentando fugir, mas acabaram sendo alcançadas e recolidas e encaminhadas a Delegacia de Policia Civil de Nova Alvorada do Sul, logo depois foram encaminhadas para a DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança) na Capital, delegacia responsável pelo caso.

As adolescentes não informaram o motivo do sumiço, mas a polícia investigará o caso, para saber o que motivou as meninas a fugirem de casa.