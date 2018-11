Nesta terça-feira (6), a Polícia Civil recebeu a entrevista psicossocial realizada com o aluno de nove anos que se feriu em um escola particular em Campo Grande, após ser baleado no dia 17 de outubro. O tiro acertou o calcanhar do menino de raspão.

Durante a entrevista, o garoto disse que observou o local exato que o pai guardava a chave do escritório onde a arma estava, que abriu a porta e pegou a pisola em uma gaveta. Ainda relatou, que a arma estava sem o pente e que a montou também por observar o pai manuseando o armamento.

O menino acrescentou dizendo que levou a arma a escola para "pagar" um desafio feito com um colega de sala, que teria duvidado que ele tivesse uma pistola em casa.

O delegado Mário Donizete Ferraz de Queiroz, responsável pelo caso, disse que os próximos passos da investigação serão, ouvir a mãe e o pai do garoto e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (IML), para examinar a materialidade do ferimento. O delegado espera finalizar o inquérito na próxima semana.

O caso

O menino de 9 anos estuda no Colégio Adventista Jardim dos Estados. A arma de calibre .40 disparou e a bala atingiu a perna e o pé do aluno. A pistola foi levada pelo garoto para o colégio dentro de uma lancheira.