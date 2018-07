Um adolescente de 16 anos, foi apreendido pelo Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, suspeito de matar a transexual "Fernanda da Biz", em Rio Brilhante.

Após investigações, descobriu-se que o menor que é travesti foi quem planejou matar a vítima por uma disputa de um ponto de programas sexuais nas proximidades de uma movimentada conveniência de bebidas da cidade.

Segundo o delegado André Luiz de Mendonça Fernandes, o adolescente que já tem passagens pela polícia e apresentou duas versões para o crime. Ele que é travesti, foi detido três dias após o assassinato.

Em depoimento o jovem disse que matou ”Fernanda”, com ajuda de dois rapazes, moradores no bairro Neri Lima e Nova Esperança, que foram presos no mesmo dia do crime e tiveram a prisão temporária decretada, mas os dois negaram qualquer participação no crime e acusaram a travesti de querer ”jogar a culpa” neles. Os dois tiveram a prisão temporária decretada foram ouvidos em depoimento e liberados.

Com o decorrer das investigações, os policiais não ficaram satisfeitos com as declarações da travesti e as buscas continuaram.

Em 13 de julho, as investigações chegaram até Alessandro dos Santos Barbosa, de 25 anos , morador na rua Expedicionário Hugo Gonçalves. Ele foi apontado como principal suspeito de participar do crime.

Confissão

Ao ser questionado com essa informação, o menor travesti acabou confessando que realmente contou com ajuda de Alessandro para matar a transexual.

O adolescente informou que de um certo tempo para cá, ”Fernanda da Biz” começou a frequentar o local, com isso o adolescente passou a perceber que a vítima estaria lhe ”atrapalhando” com os programas.

No dia anterior ao crime, o menor estava com a vítima próximo a uma conveniência, sendo que imagens de câmeras de monitoramento registram o travesti e a transexual. O menor convidou Fernanda para fazer uso de drogas na região onde o crime aconteceu. Antes disso, o adolescente já havia planejado com Alessandro que foi a pé da conveniência até a estrada da estiva onde o crime ocorreu.

O adolescente montou na garupa da moto da vítima e seguiram até a estrada. Chegando lá, Alessandro que estava de posse de uma faca já passou a golpear ”Fernanda”, foram mais de 80 perfurações pelo corpo, segundo a travesti, apos não aguentar mais as facadas, ”Fernanda” caiu. O menor travesti diz que pegou as pedras ao lado da estrada e desferiu as mesmas contra a cabeça da vítima com muita violência. ”Estava com muita raiva dela” disse.

Depois do crime os dois assassinos deixaram o local sem levar nada da vítima. A travesti foi para sua casa enquanto Alessandro tomou rumo ignorado, ele ainda não foi preso.

De acordo com o delegado estão sendo apuradas mais informações sobre Alessandro que é de outro estado e pode ter fugido da cidade.

O adolescente teve o pedido de internação em uma Unidade Educacional de Internação (UNEI) aceito pela Justiça e já foi encaminhado para Campo Grande.